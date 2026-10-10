Първите регистрирани случаи на грип не са повод за паника и не означават предстояща епидемия. Това заяви в ефира на БНТ проф. Тодор Кантарджиев, дългогодишен директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Специалистът призова да не се създава излишно напрежение, но предупреди за възможни проблеми при доставките на противогрипните ваксини. По думите му, производствените забавяния са свързани с необходимостта от промяна на ваксиналните състави спрямо циркулиращите щамове.

„Има опасност, ако ваксините дойдат декември месец или края на декември. Това много ще затрудни нашата здравна система“, подчерта той. За децата вече са осигурени 50 000 дози назална ваксина, което е облекчение за родителите.

Към момента респираторните заболявания са по-малко в сравнение със същия период на миналата година, като освен грип циркулират риновируси и метапневмовируси. Проф. Кантарджиев обясни, че грипът се отличава с много кратък инкубационен период и внезапно начало. Симптомите включват висока температура, болки в гърлото и мускулите, както и дразнене от светлина, които могат да се развият в рамките на едва два часа.

За предпазване от инфекциите лекарят препоръчва физическа активност, пълноценно хранене с прием на витамини C и D, както и стриктна хигиена на ръцете. Той съветва да се избягва контакт с болни хора и да не се прибягва до самолечение. При съмнение за грип е важно да се потърси медицинска помощ и да се направи тест за своевременно започване на специфично лечение, вместо да се изчаква симптомите да отшумят сами.