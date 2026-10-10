Основният ремонт на 31-километров участък от Дюлинския проход в района на Каблешково, област Бургас, започва със срок за изпълнение година и половина, а стойността на проекта е около 42 млн. евро. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в Каблешково, където официално бе поставено началото на строителните дейности.

„Преди два месеца бяхме тук. И аз обещах, че след края на летния сезон ще започнем основния ремонт на пътя. Обещахме, изпълнихме, започваме“, заяви Шишков.

По думите му са налице необходимите документи и е подписан протокол за откриване на строителната площадка. „Както виждате, вече строителите са започнали да се подготвят и започва изпълнението на основния ремонт“, каза министърът.

Той посочи, че срокът за изпълнение е година и половина и изрази увереност, че няма пречки ремонтът да бъде завършен в този срок. "Ще направим всичко възможно другото лято, когато е най-активният сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този район“, заяви Шишков.

Министърът припомни, че преди около три години, когато е бил служебен министър на регионалното развитие, е било възложено проектирането на основния ремонт. „Жалко е, че чак днес започваме да правим самия основен ремонт. Но, в крайна сметка, важно е. Знаете много добре, хората в целия регион се измъчиха, защото това е изключително важен път“, каза той.

В отговор на журналистически въпрос за дължината и стойността на обекта Шишков посочи, че участъкът е 31 км, а инвестицията е около 42 млн. евро. „Надявам се, такива са, разбира се, и ангажиментите, до края на годината да бъде завършен Дюлинският проход“, заяви министърът.

Шишков уточни, че ремонтът на 31-километровия участък трябва да бъде изпълнен в рамките на година и половина. Той не се ангажира да посочи предварително коя част от трасето ще бъде напълно готова за движение през следващия летен сезон, тъй като това ще зависи от напредъка на строителните работи.

По думите му непосредствено преди началото на активния туристически сезон ще бъде преценено как да се организира движението според състоянието на обекта и напредъка на строителството.

Организацията на движението по време на ремонта е била сред основните теми на срещата в Каблешково. Шишков съобщи, че са обсъдени временните пътища и достъпът до населените места с кмета на община Поморие Иван Алексиев. „В момента ги обсъждаме окончателно“, заяви министърът.

Той посочи, че целта е да се ограничат максимално затрудненията за пътуващите, като специално внимание се отделя на автобусния транспорт през зимния период. Сред обсъжданите варианти е леките автомобили и автобусите да използват обход през Каменар, докато ремонтният участък от страната на Бургас бъде затварян поетапно. По думите на министъра затварянето ще бъде на два етапа, за да се запази достъпът до населените места от двете страни на строителните работи.

Обсъждани са също връзките от Каблешково към вътрешността на общината и към Дюлинския проход, включително варианти за организация на движението през района на Медово и Александрово. Шишков заяви, че основните въпроси по организацията на движението вече са уточнени, но окончателният режим трябва да бъде съобразен с етапите на ремонта. „Да, естествено, ще има дискомфорт в движението, но мисля, че всички го очакваме с нетърпение“, каза той.

Министърът заяви, че пътят има важно значение както за населените места във вътрешността на страната, така и за връзките с Черноморието. „Този път има огромно значение не само регионално, но той има значение, разбира се, и особено в рамките на сезона. Затова много отдавна трябваше да го ремонтираме“, заяви Шишков.

Кметът на община Поморие Иван Алексиев съобщи, че е постигнато съгласие за организацията на обходните маршрути и достъпа на жителите до населените места във вътрешността на общината. Той отбеляза, че ремонтът засяга много хора, включително деца, които пътуват до училищата в Бургас.

Алексиев благодари на министър Шишков за бързата реакция и за разбирането към притесненията на общината във връзка с движението по време на строителните дейности. По думите на кмета по общинската пътна мрежа ще бъдат пропускани леки автомобили, микробуси и автобуси, докато строителната и тежката техника ще преминава по големите обходни маршрути от републиканската пътна мрежа.

„Така че притеснения оттук нататък няма, защото гаранцията е лично от регионалния министър Шишков“, заяви Алексиев, като уточни, че именно такава гаранция е поискала общината.



На откриването на строителните дейности присъстваха още областният управител на Бургас Дико Диков, заместник-областният управител Георги Паскалев Маджаров, както и кметове на населени места от района.