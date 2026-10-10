Днес изтича крайният срок за внасяне на предложения между първо и второ четене на Закона за потребителския кредит. Парламентарната група на „Прогресивна България“ ще внесе своите предложения по-късно днес. Това обяви председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов по време на брифинг в Народното събрание.

По думите му през последните две седмици е извършена интензивна работа по подготовката на промените, които имат за цел да осигурят по-голяма прозрачност в сектора и по-ефективна защита на хората, ползващи кредитни услуги.

„Последните две седмици бяха наситени с много работа. Потребителският кредит стана нарицателно за Закона за бързите кредити, но всъщност потребителският кредит е нещо много по-обширно, а бързите кредити са само една част от него“, заяви Проданов.

Според него основните цели на предложенията са да се изсветли секторът и да се защитят потребителите от нелоялни практики и отпускане на заеми при недостатъчна преценка на финансовите им възможности.

Една от ключовите промени е свързана с оценката на кредитоспособността на кандидатите. Проданов посочи, че действащите правила задължават кредиторите да извършват цялостна проверка на финансовото състояние на потенциалните длъжници, но досега липсата на достатъчно сериозни санкции е позволявала това изискване да се прилага формално.

„На първо място законът установява задължение на всеки кредитор да прави цялостна оценка на кредитоспособността на всеки потенциален длъжник, но ако не го направи, това не водеше до някаква сериозна санкция. Това, което се случваше, много често беше, че тези проверки на кредитния статус бяха фиктивни. На хора, които не можеха да покриват тези кредити, се отпускаха такива. Ние правим императивно задължението за проверка на кредитоспособността“, обясни той.

С предложените изменения „Прогресивна България“ цели да задължи кредиторите да подхождат по-отговорно при отпускането на заеми и да преценяват внимателно дали кандидатите разполагат с необходимите доходи и възможности да изплащат задълженията си. Така според Проданов може да се ограничи практиката кредити да се отпускат на хора, които впоследствие изпитват сериозни затруднения при погасяването им.

Предвижда се и конкретна последица при неспазване на изискването за реална оценка на кредитоспособността. Ако проверката бъде извършена само формално, това ще може да послужи като основание за обявяване на договора за нищожен.

„Ако то е направено формално, това ще бъде основание за нищожност на договора, което означава, че длъжникът ще бъде длъжен да върне само главницата, но няма да дължи лихви или наказателни такси“, заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси.

По този начин се предвижда да се засили отговорността на кредитните дружества и да се създаде допълнителен стимул за спазване на законовите изисквания. Мярката е насочена и към ограничаване на риска от свръхзадлъжнялост, особено сред хората, които теглят заеми, без да имат реална възможност да ги обслужват.

Предложенията са част от по-широките усилия за промяна на правилата в сектора на потребителското кредитиране. Очаква се „Прогресивна България“ да внесе текстовете си до края на деня, когато изтича срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта.