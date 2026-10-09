Кметът на Бургас Димитър Николов проведе среща със заместник-посланика на Великобритания в България Елизабет Чапман. Основна тема на разговора бяха подготовката за Евровизия 2027, сигурността, туристическият потенциал на региона и възможностите за посрещане на многобройните международни гости.

По време на срещата беше обсъдена готовността за провеждането на мащабното музикално събитие, което се очаква да привлече десетки хиляди посетители от близо 40 държави. Сред акцентите бяха транспортната свързаност с Обединеното кралство, включително целогодишната въздушна връзка между летище Бургас и Лондон–Лутън, както и богатата съпътстваща културна програма.

Предвижда се Министерството на туризма да подготви инициативи, които да представят българските традиции, култура и гостоприемство. Обсъдени бяха и възможностите за културен обмен между представители на различните държави.

Кметът Димитър Николов подчерта, че Бургас и регионът разполагат със значителен опит в посрещането на международни туристи, развита инфраструктура и голяма леглова база.

„Ние сме утвърдена туристическа дестинация, в която гостоприемството е част от ежедневието. Хората тук са свикнали да посрещат гости от цял свят и съм убеден, че ще създадем позитивна атмосфера за всички, които пристигнат за Евровизия“, заяви кметът.

Той отбеляза, че курортният комплекс Слънчев бряг е сред най-популярните дестинации за развлечения и нощен живот в Европа, а големият капацитет за настаняване в региона е сериозно предимство при организирането на събития с международен мащаб.

В разговора беше поставен акцент и върху координацията между институциите, мерките за сигурност и създаването на необходимите условия за комфортен и приятен престой на гостите.

Срещата премина в дух на партньорство и готовност за сътрудничество по инициативи, които ще допринесат за международната популярност на Бургас и България.