С наближаването на есента промените във времето, по-кратките дни и завръщането към затворени пространства създават идеални условия за вирусни инфекции. Имунната ни система се нуждае от подкрепа, за да посрещне този преход. Природата ни предлага мощни съюзници – билки, чиито имуностимулиращи свойства са потвърдени както от вековната традиция, така и от съвременната наука.

Ето няколко билки, които да включите в ежедневието си още сега, преди първите настинки:

Ехинацея: активатор на имунния отговор

Ехинацеята (Echinacea purpurea) е сред най-изследваните билки за имунна подкрепа. Лабораторни проучвания показват, че нейните полизахариди и алкамиди стимулират фагоцитната активност на макрофагите и неутрофилите, модулират производството на цитокини и повишават активността на естествените клетки убийци (NK клетки).

Клиничните данни са обещаващи: рандомизирано проучване с 200 здрави деца установява, че приемът на ехинацея предотвратява респираторни инфекции и намалява предписването на антибиотици със 76,3%. Метаанализ потвърждава значителен ефект върху превенцията, макар резултатите за продължителността на симптомите да остават смесени. Приемайте ехинацея като чай или тинктура в началото на сезона, но избягвайте при автоимунни заболявания.

Джинджифил

Джинджифилът (Zingiber officinale) е класическа есенна билка, която затопля тялото и подпомага кръвообращението – особено ценно при резките температурни промени.

Съвременните изследвания разкриват, че неговите активни съединения (гингероли и шогаоли) влияят върху функцията на различни имунни клетки, включително макрофаги, неутрофили, дендритни клетки и Т-клетки. Джинджифилът проявява антиоксидантни и противовъзпалителни свойства и има потенциал като имуномодулатор.

Пригответе си отвара с пресен джинджифил, мед и лимон – комбинация, която не само укрепва имунитета, но и облекчава първите симптоми на възпалено гърло.