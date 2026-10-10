Престъпна схема за фиктивни бракове с чуждестранни граждани е била разкрита в Ямбол. За всяка фиктивна сватба са плащани около 10 000 евро, а целта била чужденците да получат български документи и да уредят европейския си статут. Нови подробности по случая бяха представени от районния прокурор на Ямбол Мина Грънчарова в ефира на bTV.

В схемата са участвали подставени булки и младоженци, които се явявали вместо реалните участници в браковете. Документите били оформяни от служителка на община Ямбол, която е обвинена в съставяне на неистински актове за граждански брак и удостоверения.

Кой колко е получавал за фиктивната сватба?

По първоначални данни българките, които се съгласявали да участват в схемата, получавали между 1700 и 1800 евро, докато на фиктивните младоженци били давани около 150 евро.

Схемата била насочена основно към турски граждани, пребиваващи в Германия, които според прокуратурата вероятно са търсели начин да уредят законния си статут.

„Те са имали възможност да си поръчат в България български булки“, заяви районният прокурор Мина Грънчарова пред bTV.

Посредници, предимно от Севлиевския край, осигурявали жените и необходимите документи, като поддържали връзка със служителката в Ямбол. Именно там се извършвали фиктивните бракосъчетания.

Подписвали документи без проверка на самоличността

Според разследването общинската служителка е съставяла актове за граждански брак, като е полагала подписи от името на кмета и е оформяла документите, без да проверява самоличността на участниците.

Проверките не обхващали нито булките и подставените младоженци, нито свидетелите, чието присъствие се изисква по закон.

Служителката е задържана под стража. За повдигнатото ѝ обвинение може да получи до 12 години лишаване от свобода.

Очакват се още обвиняеми

По първоначални данни схемата е действала от май до октомври, като са установени около 24 фиктивни брака.

Разследването продължава, а прокуратурата очаква да бъдат привлечени като обвиняеми още участници. Част от тях са от Севлиевския край, а други – от Ямбол.

Според Мина Грънчарова при събирането на достатъчно доказателства случаят може да получи по-тежка правна квалификация, свързана с участие в организирана престъпна група.

Работата по случая продължава, като предстои да бъдат изяснени всички участници в схемата и конкретната роля на всеки от тях.