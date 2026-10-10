Въпреки напредъка на съвременната медицина и високоестетичните стоматологични технологии, България продължава да се сблъсква с тежък и дългогодишен проблем – лошото дентално здраве на населението и тревожните нива на преждевременно обеззъбяване. Докато в големите градове модерните клиники предлагат иновативни лечения, стотици хиляди българи разглеждат посещението при зъболекар като непосилен лукс.

Данните от национални проучвания и доклади на дентални съюзи и здравни организации рисуват тревожна картина за състоянието на зъбите в страната. Близо 10% от българите над 60-годишна възраст са изцяло обеззъбени и разчитат на цели подвижни протези. Проблемът се задълбочава от географското разпределение на специалистите – над 60% от денталните лекари са концентрирани в големите градове, оставяйки цели региони без достъп до адекватна помощ.

През последните десет години цените на денталните услуги в България са се увеличили средно с между 150% и 200%. Ако обикновен преглед и пломба през 2016 г. са стрували между 30 и 50 лева, днес тарифите започват от 60 евро и могат да достигнат до 120 евро. Лечението на канали често надхвърля 200-400 евро за зъб. Цената на един зъбен имплант се е движила около 800-1200 лв. преди десетилетие, докато днес рядко струва под 1500-2500 евро. Подвижните протези за цяла челюст също са поскъпнали двойно – от 300-400 лв. до над 500 евро.

Едва около 20-25% от българите ходят на профилактичен преглед на всеки 6 месеца. Експертите са категорични, че без сериозно увеличение на бюджета за дентална помощ, тенденцията към влошено дентално здраве ще продължи да задълбочава социалното неравенство.