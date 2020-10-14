Зрелищен арест на входа на Бургас: Полицията претърсва „Рено”, има задържан

Полиция спря бургаско „Рено Меган” на входа на Бургас, точно пред бензиностанция „Петрол”, откъм Поморие. В момента криминалисти претърсват автомобила, а до него с белезници е мъж на средна възраст. До ареста се стигна, след като половин час по-рано полицейското присъствие в района беше засилено. Един полицейски автомобил осветяваше всички автомобили, влизащи в града откъм Поморие, още две патрулки в близост следяха движението. Спреният автомобил е с бургаска регистрация и е тъмнозелен на цвят. В момента той е заобграден от две полицейки коли с пуснати буркани.