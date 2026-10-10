България няма основание да се опасява от недостиг на дизелово гориво, докато „Лукойл Нефтохим Бургас“ работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това заявяват от рафинерията в позиция, изпратена до БТА.

Дружеството произвежда между 240 000 и 260 000 тона дизел месечно при потребление в България до 190 000 тона. Това позволява да се покриват нуждите на вътрешния пазар и да се изнасят оставащите количества, посочват от „Лукойл Нефтохим Бургас“.

Позицията на рафинерията е във връзка с износа на дизелово гориво и гарантирането на сигурността на доставките за българските потребители.





От дружеството са категорични, че забраната за износ не осигурява повече гориво за българския пазар, а ограничава производството и поставя под натиск ефективността на рафинерията.

Според компанията забраната за износ на продукти с висока добавена стойност, като дизелово гориво и авиационно гориво, води до намаляване на брутния вътрешен продукт (БВП) на България и ограничава интернационализацията на българската икономика. Оттам посочват, че това забавя икономическия растеж, води до пропуснати ползи за обществото и се отразява пряко на благосъстоянието на гражданите.

Позицията идва след новината за договореност между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на дизелово гориво. След съобщението президентът Илияна Йотова и представители на политическия живот в България изразиха свои позиции и очаквания във връзка с възможното развитие на ситуацията.