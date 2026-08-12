Във войскови район „Кабиле“, където ще бъде позиционирана многонационална бойна група на НАТО, не се предвижда разполагане на тежка бойна техника, складиране на опасни материали, нито провеждане на стрелби и военни учения. Това увери министърът на отбраната Димитър Стоянов в писмен отговор на парламентарен въпрос.

Питането е от депутата от „Възраждане“ Ивелин Първанов, който посочва, че жителите на общините Ямбол и Тунджа са „силно разтревожени“ от решението за изграждане на базата и имат опасения за сигурността на региона. От „Възраждане“ и преди са настоявали за повече информация относно чуждестранно военно присъствие, като през февруари поискаха изслушване на министри заради американски самолети на летище София.

„Проектът е насочен към изграждането на съвременна инфраструктура за настаняване и ежедневна дейност на военнослужещите“, отговаря Стоянов.

Той беше категоричен, че Министерството на отбраната ще информира местната власт за всяка стъпка. Вчера министърът беше в Ямбол, за да представи концепцията за развитие на формированието пред кметовете от областта.

Стоянов обясни, че проектирането на съоръженията ще отнеме поне година, а финансирането от около 200 млн. евро ще дойде от инвестиционна програма на НАТО. Той отказа да уточни колко военни ще има в базата, но е ясно, че тя ще позволява бойната група да бъде разширена до нивото на бригада.

Многонационалната бойна група на НАТО в България е създадена през 2022 г. след решение от срещата на върха на Алианса в Брюксел. Досега тя е разположена на учебен полигон „Ново село“, на около 40 км от „Кабиле“.

Решението за изграждане на новата инфраструктура е част от дългосрочната политика за развитие на отбранителните способности на страната, допълва министърът. През септември миналата година руският посланик Елеонора Митрофанова коментира, че НАТО готви мащабна база в България по силата на споразумение с Италия.

В края на 2025 г. тогавашният военен министър Атанас Запрянов и италианският му колега Гуидо Крозето подписаха споразумение за съвместно изграждане и използване на казарми в „Кабиле“. Италия ще поеме финансирането на временната инфраструктура. Очаква се строителството да протече на два етапа – първо за временно, а след това и за постоянно разполагане.