Временно се забранява къпането в морските води на плаж „Изток" в Свети Влас, община Несебър, съобщи пресслужбата на Обласната управа. Забраната не се отнася до ползването на самата брегова ивица, но пък концесионерът е задължан да издигане черен флаг и да постави информационни табели, до отмяна на мярката.

Мярката е наложена след постъпили сигнали от плажуващи за неприятни миризми в района. При извършен незабавен оглед с участието на Областна администрация Бургас, РЗИ-Бургас, община Несебър, РИОСВ и Басейнова дирекция бе установена авария на отвеждаща тръба, свързана с частна пречиствателна станция в района, чиито отпадни води са се заустили директно в морето.

Веднага след получаването на сигналите РЗИ-Бургас, областният управител и местната общинска власт са предприели действия за локализиране на проблема и предотвратяване на бъдещо замърсяване.

Областният управител Дико Диков коментира че за подобни случаи с аварирали съоръжения или частни пречиствателни станции институциите задействат механизъм, съчетаващ административен натиск, контрол на качеството на водите и правни санкции.

Директорът на РЗИ-Бургас д-р Георги Паздеров обяви, че експерти на РЗИ-Бургас ще вземат проби от засегнатия район на всеки 48 часа, за да следят стриктно качеството на водата. Извънредни проверки ще извършват и РИОСВ-Бургас, и Басейнова дирекция „Черноморски район", като водни проби ще се вземат от точката на заустване, крайбрежните води и близките плажни ивици.

При необходимост областният управител ще свика Областния щаб за защита при бедствия или междуинституционална работна група с участието на РИОСВ, Басейнова дирекция, РЗИ, община Несебър и Морска администрация. Ще се следи и дали частният обект спазва предписанията на контролните органи – при системно неизпълнение, застрашаващо общественото здраве или околната среда, случаят ще бъде предаден на прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.

Временната забрана за къпане на плаж „Свети Влас – Изток", част от утвърдената зона „Централен плаж гр. Свети Влас", ще бъде отменена с нова заповед на РЗИ-Бургас, след като бъдат отстранени констатираните нередности и бъдат получени два последователни анализа на водите, съответстващи на действащата нормативна уредба за качеството на водите за къпане.