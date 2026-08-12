Водолазни екипи и специализирана техника са ангажирани в разследването на инцидента в спортната база на НСА в Равда, при който тази сутрин един човек загина, а друг бе ранен при падане на мотоделтапланер. Експертите ще извадят въздухоплавателното средство от морето, за да бъде изпратено за експертиза. Това обяви на брифинг днес шефът на Окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.

По случая е образувано досъдебно производство за произшествие с въздухоплавателно средство, а първоначалните данни сочат, че полетът е бил нерегламентиран, а пилотът, по неофициална информация на 71-годишна възраст, е бил неправоспособен.

Началникът на „Охранителна полиция" към ОДМВР – Бургас заяви, че на този етап има информация, че управляващият не е разполагал със свидетелство за летателна годност. Все още не е окончателно установен видът на летателния апарат, но според неофициални данни той е бил самоделен.

„Една от основните линии на разследването ще бъде да се установи дали полетите са били извършвани в съответствие с нормативните изисквания. Ще се проверява и дали преди инцидента е подаван сигнал за конкретното въздухоплавателно средство и как са реагирали компетентните служби", каза Георги Чинев.

Мотоделтапланерът- незаконен, с ръждясал двигател, криели го между скали

По-рано днес от Министерството на транспорта съобщиха, че екип на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" е бил на терен в района още от неделя, след сигнал от областния управител на Бургас. При проверка инспекторите откриват мотоделтапланера, скрит в скалите между Равда и Несебър. Установено е, че той не е регистриран, а от прегледа му е констатирано, че не е бил поддържан – моторът е бил ръждясал, установени са самоделни ремонти по винта и множество видими дефекти. Незабавно е подаден сигнал на телефон 112, откъдето е поискано инспекторите да сигнализират при засичане на излитане.

Вчера, след излитане на мотоделтапланера, отново е подаден сигнал към 112, но машината не се е върнала на мястото. Полицията е напуснала района, а инспекторите са останали, за да уведомят службите при завръщането на летателния апарат. Това така и не се е случило.

Машината е любителски сглобена, а като мотоделтапланер е следвало да премине пълна процедура по първоначално сертифициране като въздухоплавателно средство, тъй като няма типов сертификат. След това е трябвало да бъде регистрирана и да получи специално разрешение за извършване на такъв тип полети. За пилота се изисква национален лиценз за любител пилот (NPPL), обясняват от Министерството на транспорта.

Летателната дейност е била осъществявана напълно незаконно, в нарушение на изискванията за безопасност, без необходимите разрешителни и без вписване в регистрите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация". Проверка на инцидента извършва и Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.