През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Над южните райони ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток.

Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

Утре от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините – значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, Горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен, в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите около 15:00 ч. ще бъдат между 26° и 31°, в югозападните райони – до 35°, за София - около 29°.



Над Черноморието облачността ще бъде променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат - максималните ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 25°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.



В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места, главно в Стара планина и Рило-Родопската област, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 16°.

В петък и събота ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 27° и 32°. В петък над Източна България и планините и планинските райони в Югозападна ще се развива купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. В събота вероятността за валежи е малка. В Западна България ще бъде слънчево, а над Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността.