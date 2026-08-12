Погребението на Георги Кузев, починал след жестокия побой на Младежкия хълм в Пловдив, ще се състои на 14 август, петък, от 12:00 ч. в Новия гробищен парк в Кричим, съобщих от общината.

Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени лично от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай.



Поклонението пред Георги Кузев ще бъде същия ден от 08:30 до 10:30 ч. в храм „Св. св. Козма и Дамян“ в Кричим. От 10:30 ч. в храма ще започне опелото, след което от 12:00 ч. ще се състои погребалната траурна церемония.

Община Кричим поема разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя съгражданин. Решението беше обявено по-рано от кмета Атанас Калчев като част от ангажимента на общината да осигури достойното изпращане на Георги Кузев в последния му земен път. По думите му ангажиментът на Община Кричим в този тежък момент е не само институционален, но и човешки, като целта е близките на Георги да не бъдат оставени сами да поемат организационната и финансовата тежест, съпътстваща трагичната загуба.