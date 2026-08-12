С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений чудотворната мироточива Хавайска Иверска икона на Пресвета Богородица ще посети Сливенска епархия, а Бургас ще има честта да бъде първият град, който ще я посрещне.

На 13 август от 17:30 часа чудотворният образ на Божията Майка ще бъде тържествено посрещнат на площад „Св. св. Кирил и Методий“ пред Катедралния храм в Бургас. Оттам с литийно шествие светинята ще бъде пренесена в храм „Успение Богородично“, където от 18:00 часа ще бъде отслужена Архиерейска вечерня с Молебен канон към Пресвета Богородица.

По време на мероприятията движението в района ще бъде затруднено. На място ще има полицейски екипи, които ще регулират трафика и ще следят да не се допускат инциденти.

На 14 август от 09:00 часа Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений ще възглави Архиерейската света Литургия. След богослужението чудотворната икона ще остане за поклонение на вярващите до 15:00 часа, след което ще отпътува за Варна.

Посещението на светинята е рядко духовно събитие с изключително значение за православните християни. Вярващите ще имат благодатната възможност да се поклонят пред чудотворния образ на Пресвета Богородица, да отправят своите молитви и с вяра да измолят нейното небесно застъпничество, покров и утеха.

Хавайската Иверска мироточива икона е малка печатна репродукция на прочутата Иверска-Монреалска икона. През 2007 година тя започва да мироточи в дома на бъдещия свещеник Нектарий Янгсън в Хонолулу, а година по-късно е официално призната за чудотворна от Руската задгранична църква и получава благословение да бъде носена за поклонение в православни храмове и манастири по света.

По покана на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил през тази година чудотворната икона посещава България. Нейният пазител – свещеник Нектарий Янгсън – ще я придружава по време на поклонническата ѝ обиколка, а на 13 август Бургас ще се превърне в едно от най-значимите духовни средища в страната, посрещайки светинята, донесла утеха и надежда на хиляди вярващи по света.