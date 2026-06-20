България заема 17-о място в света по нива на тревожност и депресия сред населението. Според Глобалния доклад за психичното здраве над 5,1% от българите страдат от тези състояния. Страната ни се намира в средата на международната класация за периода 2025-2026 г. Обединеното кралство оглавява списъка с дял от 7%. Следват Нидерландия с 6,9% и Украйна с 6,6%. В челната петица попадат още Тунис и Ливан. България заема 17-о място по тревожност и депресия, което буди сериозна тревога сред специалистите.

Експертите предупреждават за наближаваща епидемия от бърнаут и панически атаки у нас. Психологът Ирина Драголова посочва, че непреработените емоции често се превръщат във физически заболявания.

Психичните състояния, непреработени ситуации, емоции най-вече водят до психосуматика, което означава проява в тялото, тоест гастрити, колити, автоимунни заболявания.

Динамичното ежедневие и стресът пречат на баланса между работа, сън и развлечения. Ирина Драголова отбелязва положителна тенденция сред младите хора. Те поставят психичното си здраве на първо място и избягват изтощителна работна среда.

Не се задържат много на работа, която ги изтощава, и която може да ги доведе до бърнаут, така че качеството на психичния ни живот става център на нашето внимание.

Перфекционизмът, подхранван от социалните мрежи, също допринася за негативните състояния. Хората често се опитват да подражават на идеални образи онлайн. Това води до прекомерна амбиция и емоционално изтощение.

Това да правим много не ни прави повече, не прави живота ни по-богат, това жунглиране с всички тези неща и перфекционизма, който идва от социални мрежи, там всички са идеални. Две неща да направя днес – окей, иначе това води до бърнаут.

Допълнителни данни от Националния център по обществено здраве и анализи разкриват още по-дълбоки проблеми. Близо 14,5% от българите са преживели психично разстройство в някакъв етап от живота си. Световната здравна организация подчертава, че в Европа 37 милиона души страдат от тревожност.

Статистиката показва, че на 15 000 души в България се пада само един психиатър. Половината от хората с психични проблеми не търсят лечение. Липсата на специалисти в малките населени места прави помощта почти недостъпна.