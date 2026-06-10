Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания в Бургас“ се включва в националната инициатива на Министерството на здравеопазването за превенцията, ранната диагностика и навременното лечение на туберкулоза. И в дните 15-19 юни организира безплатните медицински прегледи.



Гражданите могат да се възползват в часовете от 09:00 до 12:00 ч.



Програмата включва първичен скрининг за риск от туберкулоза чрез попълване на специализирана анкета, последван от безплатни консултации със специалисти.



При съмнение за заболяване ще бъдат осигурени пълни клинични прегледи и допълнителни диагностични изследвания. Организаторите приканват обществеността да се възползва от инициативата, тъй като навременната диагностика остава ключов фактор за опазване на здравето.



Туберкулозата е заболяване, което е напълно предотвратимо и лечимо при ранно откриване и прилагане на адекватна терапия, съобразена с международните стандарти. Въпреки значителния напредък на медицината, през 2024 г. тя продължава да бъде сред водещите причини за смъртност в световен мащаб. Разпространението ѝ се обуславя от социално-икономически фактори като бедност, влошени условия на живот и труд, както и от редица здравни рискове, включително недохранване, HIV инфекция, тютюнопушене и диабет.