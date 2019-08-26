Пред очите на полицията: Бургазлия с 3,35 промила алкохол удари БМВ в паркиран автомобил

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снимка: интернет

Бургазлия с 3,35 промила алкохол удари БМВ в паркиран автомобил. Катастрофата е станала на 25-ти август  около 00.55 ч. в района на  вх. 2, бл. 2 в ж.к. „Зорница” в посока заведение „Мокай”. Служители от Пето Районно управление – Бургас станали свидетели на катастрофа  с материални щети между движещ се лек автомобил „БМВ 320 Д”, с белгийска регистрация, управляван от 45-годишен бургазлия и паркиран лек автомобил „Дачия”, със софийска регистрация. Установено е, че водачът на „БМВ”-то шофира след употреба на алкохол с концентрация - 3.35 промила. Задържан е за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

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