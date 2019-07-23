Мъж от Винарско катастрофира с микробус, карал без книжка и с 2,30 промила алкохол в кръвта

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снимка: интернет

Мъж от Винарско катастрофира с микробус. На 22-ри юли около 13.40 ч. на около 500 м. преди село Винарско, служители от Районно управление – Камено установили самостоятелно катастрофирал микробус „Форд Транзит”, с бургаска регистрация, управляван от 33-годишен мъж от селото. Той е тестван с дрегер за употреба на алкохол, като апаратът  отчел концентрация на алкохол в издишания въздух - 2.30 промила. Констатирано е, че водачът на микробуса е неправоспособен. Задържан е за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

 

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