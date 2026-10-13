Шофьор на 52 години е загинал на място при челен удар между насрещно движещи се превозни средства на първокласния път София – Варна в района на Микре, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е от около 16:00 ч. този следобед. Сблъскали са се лек и инкасо автомобил. На място е починал шофьорът на леката кола, който е бил сам. В специалния автомобил са пътували двама души, които по първоначална информация не са пострадали.

Създадена е временна организация на движение в района. Товарните автомобили, движещи се в посока Варна, изчакват на място, а леките преминават през село Микре. Движението в посока София се осъществява нормално.

Извършват се огледи на мястото на катастрофата. Причините се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

В края на септември при тежък инцидент на първокласния път София – Варна в района на Сопот загинаха четирима души също при челен удар.