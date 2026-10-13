България остро осъжда ударите по два търговски кораба в Черно море и призовава за незабавно разследване на инцидентите. Това става ясно от позиция на Илияна Йотова, разпространена след атаките срещу плавателните съдове CHELSEA 3 и HS Dignity в близост до българския бряг.

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Според изявлението, поредните случаи на удари по търговски кораби представляват грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Корабът CHELSEA 3, който плава под малтийски флаг, е бил поразен от три безпилотни апарата на 17 морски мили източно от Варна. Вторият съд – HS Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, е потънал на 15 морски мили източно от Крапец.

В позицията се посочва още, че благодарение на бързата реакция на Морския координационен спасителен център във Варна, екипажите и на двата кораба са спасени. В спасителните действия са се включили Въоръжените сили, Гранична полиция и Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Йотова предупреждава, че подобни удари застрашават свободата на корабоплаването и сигурността на веригите за доставки, създавайки значителен риск за страната. „Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона“, се подчертава в изявлението.

Отправя се призив България, съвместно със своите съюзници и партньори, да положи всички усилия за деескалация на конфликта чрез дипломация и преговори. В допълнение се настоява за спешно изпълнение на препоръките, приети на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност от 7 октомври 2026 г.