Корабът Azov Concord не е бил ударен от дрон, а се е включил в спасителна операция за екипажа на друг потънал плавателен съд в Черно море. Това съобщава Turkiye Today.

Според информацията към момента остава неясно кой точно е поразеният кораб, но се предполага, че това е HS Dignity. Инцидентът се е случил североизточно от нос Шабла. Източниците на турската медия уточняват, че този случай няма нищо общо с кораба CHELSEA 3, който е бил ударен на много по-южна позиция.

По повод ситуацията в Черно море премиерът Румен Радев заяви, че поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води е абсолютно неприемлива. Държавният глава добави, че българските представители в НАТО и Европейския съюз вече са информирани.