Полицията в Кочани е уведомила Основния съд в града, че вчера Ива Михайлова не се е явила в участъка и не се е подписала, както е определено в мярката ѝ за неотклонение, съобщава БНТ.

От своя страна съдът е уведомил прокуратурата. На това основание прокурор Игорчо Кръстов е внесъл в основния съд искане мярката "подписка" и забрана за напускане на Кочани да бъде отменена и да бъде определена нова мярка "задържане" до края на наказателното производство спрямо Ива Михайлова поради опасност от укриване.

Основният съд в Кочани още не се е произнесъл.

„Най-накрая се чувствам в безопасност“ – с тези думи Ива Михайлова на 12 октомври се завърна в България след година в Северна Македония, където по думите ѝ е била подложена на натиск и дискриминация заради българския си произход. Младата жена бе приета в „Пирогов“ за прегледи и лечение, а обстоятелствата около напускането ѝ на страната предизвикаха въпроси от двете страни на границата – докато тя и адвокатът ѝ твърдят, че са преминали законно, македонското МВР съобщи, че няма регистрирано излизане на Михайлова от страната. Външното ни министерство начело с министър Велислава Петрова, вътрешният министър Иван Демерджиев и президентът Илияна Йотова посочиха също, че не са били информирани за това решение.