Хакери са взели под контрол хладилни системи в стотици супермаркети във Франция през нощта срещу понеделник, 12 октомври, като дистанционно са задействали принудително размразяване и са вдигнали температурата в хладилници и фризери до 50°C, съобщават BBC и френски медии. Нападателите са използвали уязвимост в софтуера на датската компания Danfoss, която е известна още от лятото на 2026 г., пише Le Parisien.

Хранителните стоки в засегнатите магазини са били унищожени, а щетите се оценяват на милиони евро. Има и данни за възпламеняване на оборудване. Извършителите засега не са установени.

Според телевизия BFMTV, цитирана от няколко издания, нападението е започнало през нощта на неделя и е засегнало контролния софтуер на хладилните уредби, като цел са били по-стари версии на системите на Danfoss. Хакерите са включили вграденото автоматично размразяване, което е работело непрекъснато в продължение на около шест часа. Според различни френски медии са пострадали между 250 и 350 магазина, а BFMTV говори за около 300 обекта на Intermarché и Netto и близо 100 на Coopérative U. Засегнати са и магазини на Leclerc, Carrefour, Monoprix и Super U.

Carrefour съобщи, че 80 от неговите около 6000 магазина са били атакувани, като по-голямата част от веригата не е пострадала. Само в два супермаркета в Хагьонау, в Елзас, загубите са за около 270 хил. евро.

Danfoss потвърди, че са засегнати регулаторите AK-SM800 и AK-SC355, като при единия от тях е ставало дума за остарял фърмуер. Компанията съобщи още, че отдавна е съветвала търговците да преминат към по-нови модели, но не посочи колко системи са засегнати.

Проблемите с тези устройства не са нови. През август изследователи от Team82 публикуваха доклад за скрит механизъм за автентикация в контролерите на Danfoss, който може да бъде използван за намеса в работата на хладилните уредби, а още през май 2025 г. американската агенция за киберсигурност CISA предупреди за сериозна уязвимост (CVE-2025-41450) в платформата AK-SM 8xxA. Как точно са проникнали нападателите в тази атака, засега не е ясно.

Шефът на Coopérative U Доминик Шелшер определи случая като „безпрецедентен“ и от „изключителна тежест“, като подчерта, че става дума за оборудване, от което зависи опазването на пресните продукти и снабдяването на французите с храна.