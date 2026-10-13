Турските власти издирват 13 деца, които са изчезнали от център за първоначален прием на мигранти в град Одрин, близо до българската граница, след като им е било позволено да излязат без придружител до магазин.

За случая съобщава вестник „Биргюн", който се позовава на изявление на турското министерство на семейството и социалните услуги. Според него в неделя общо 14 деца с чуждестранен произход, настанени в центъра от миграционните власти, са получили разрешение да отидат до магазин без придружител. В центъра обаче се е върнало само едно от тях, а останалите 13 оттогава са в неизвестност.

От министерството уверяват, че органите на реда и местните власти са уведомени своевременно и в града вече тече издирвателна операция. Засега не се съобщава каква е възрастта и гражданството на изчезналите деца.

Одрин е ключов град по миграционния маршрут към България и Европейския съюз, а турските власти редовно съобщават за задържани нелегални мигранти в Одрин и съседния Къркларели.