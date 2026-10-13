Докато ударите по кораби в Черно море се приближават до българския бряг, политиците у нас спорят за ракети, НАТО и дипломатически ноти. В интервю за Dnes.bg бившият военен министър Красимир Каракачанов изрази мнение, че България трябва да поеме инициативата за общи преговори с Румъния и Турция за прекратяване на бойните действия.

- Г-н Каракачанов, как ще коментирате ескалацията на напрежението в Черно море, в прилежащите води на България, където отново бе потопен украински кораб, а друг бе ударен с дронове?

- Това означава, че бойните действия в акваторията на Черно море стават още по-интензивни. Последните по-малко от два месеца първо има три ударени руски танкера от техния сенчест флот. Имаше атаки срещу Новорусийск, където свършва тръбата за газ, по която тръгва газта по така наречения турски поток. Имаше удари на руснаците по Одеса, по Измаил и други пристанища, които служат на Украйна за снабдяване с въоръжение. През последните две седмици имаше удари по един кораб в икономическата зона на Румъния и на два кораба в икономическата зона на България, както и на два кораба в прилежащата зона. Военните действия стават още по интензивни.



Приказките в едната или другата крайност са предизборна пропаганда от двете части на опозицията - проруската и проукраинската.

България би следвало, според мен да включи друго решение и то бе подсказано преди време от премиера Радев и президента Йотова - търсене на мирно решение. Как може да стане това? България трябва да инициира двете наши съседни държави Румъния и Турция, да се задействат всички механизми в ЕС заедно с двете воюващи страни и да се стигне до едно общо решение да прекратят всякакви бойни действия в региона на Черно море. Защото "Възраждане" критикува само Украинската страна, за ПП и ДБ това какво върши Украйна в Черно море няма значение, лошото е, когато същото нещо го върши Русия.

За това инициативата първо трябва да бъде на нашето външно министерство и правителството в търсене на обща среща. Извън мерките, които тази сутрин премиера набеляза - викането на руския посланик, разговори с партньрите в НАТО и т.н. Ако е възможно обща инициатива, в която да бъде включен и ЕС, както и Украйна и Русия. И постигане на общо решение за прекратяване на бойните действия в региона на Черно море. Всичко друго са празни приказки и неефективна пропаганда.

- Трбва ли да се включи и Малта, тъй като единият от ударените кораби през нощта е плавал под малтийски флаг?

И двата кораба са украински, но плават под различни флагове. Същото правят и руските танкери, които плават под различни флагове, тъй като двете воюващи страни са уязвими, ако корабите им плуват под техен флаг. Предишните два кораба от миналата седмица са собственост на турска корабна компания. Така че предишната седмица единият от корабите пътуваше под флага на Того, това не означава, че и Того трябва да се включват в някакви разговори.

- Чуха се гласове не само да бъде привикана посланик Митрофанова, но и да бъде отзована, как ще коментирате?

- И какво ще реши това? Това са гласовете на ПП и ДБ, какво решава това? Връчваш ѝ нота и какво от това? Спираш войната ли? Видяхте предишния път ударите бяха на 60-70 мили от българския бряг, сега са на 18-19 мили, буквално на 5-6 мили от нашите териториални води. Това не решава проблема. Това, че викаш някой и ще му се скараш, какво очаквате от един посланик да реши? Колкото може да реши проблемите на войната руския посланик, толкова и украинския. За това казвам, че инициативата трябва да е обща, но трябва да дойде от заинтересованите страни, които най-много губят от нарушаването на трафика в Черно море, а именно България, Румъния и Турция.

- При предишните удари Ердоган запази оглушително мълчание...

- Турция е най-голямата сила в НАТО извън САЩ, с най-голямата и модерна армия, в екваторията на Черно море има по-мощен флот, отколкото Русия. След като тя запазва мълчание и не дрънка оръжие, показва, че там има много сериозни политици, за разлика от България, където има кречетала. Турските политици и елит преценяват, че е излишно нагнетяване на напрежението и това не носи нищо позитивно. Двата кораба от миналата седмица са турска собственост, единият потъна, другият е повреден. Един екипаж изчезна изцяло - явно се удави, от другият има ранени. Не ви ли говори това, че след като най-силната държава в Европа търси някакъв подход и не размахва оръжие, явно има основание за това. А тук слушаме едни хора, където не са ходили войници и нищо не разбират от отбрана да говорят как ние трябва с ракети да стреляме по дронове. Пълни глупости на тотално некомпетентни хора, които всъщност не ги интересува нищо друго освен да извлекат в момента някой друг политически дивидент и някой друг глас за президентските избори на някой уплашен български избирател. В такава ситуация се вижда една държава има ли елит или няма. В България се оказа, че елита ни е на много ниско ниво, тотално некомпетентен и за това виждаме тези резултати.

- А трябва ли да бъде задействан член 4 от НАТО?

- Член 4 е свикване на консултации със съюзниците. Това всъщност какво ще реши - отново една декларация, с която ще осъдим агресивните действия на този или онзи. Реално погледнато, формално от гледна точка на договора на НАТО, няма основание за задействане на член 5 - търсене на помощ и намеса от страна на други съюзници, поради простата причина, че тези инциденти стават извън териториалните води на България. Следователно свикване на подобни срещи, на които ще се говорят празни приказки и ще се успокояваме, че някой друг ще ни пази. Трябва да се иниицира от страна на България и на другите засегнати страни в района на Черно море инициатива за двустранно прекратяване на военните действия. Както казах ударите са двустранни и няма как да искаш само от едната страна да спре ударите, а другата да продължава да нанася, това би било наливане на вода в продънена каца.