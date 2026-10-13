Министерството на вътрешните работа показа първи кадри от среднощната акция по спасяването на моряците след ударите по двата кораба в Черно море и разказа накратко хронологията на събитията по часове. Граничният полицейски кораб 514 – "Бургас" с 9-членен екипаж е провел рисковата операция тази нощ, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала.

Какво се случи, ключовите моменти

- Тежка операция в много бурни води.

- Граничният полицейски кораб 514 – „Бургас“ с 9-членен екипаж проведе тази нощ рискова операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала.

- В 02:45 ч. гранично-полицейският кораб 514 отплава от пристанището във Варна и се насочва към района на МК «Челси – 3».

- Независимо от бурното море, граничният кораб застава до наклонения пострадал плавателен съд.

- В 04.43 ч целият екипаж е качен на борда на граничния полицейски кораб.

- В 7.15 часа чуждите моряци са успешно доведени на сушата.

- Въпреки че смяната им изтече преди часове, те излязоха в морето отново - за втора мисия.

Морето е изключителни бурно, а условията - тежки. Въпреки това нашите служители показаха изключителна смелост и бърза реакция, подчертават от МВР, а кадрите бяха публикувани в профила на вътрешния министър Иван Демерджиев.