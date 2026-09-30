Министерството на здравеопазването подготвя проект за ново методическо указание за борба с грипа, което предвижда отмяна на масовите ограничения и затварянето на училища по време на обичайните сезонни вълни. Документът вече е преминал през съгласуване с Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и Регионалните здравни инспекции (РЗИ), като в момента се преглежда от правната дирекция преди финалното одобрение от здравния министър.

Новият подход: Фокус върху личната отговорност

Вместо грипни ваканции и затваряне на училища, новата стратегия залага на превенция и поведенчески препоръки, които ще се отправят към обществеността още от септември. Основните мерки включват:

Редовна хигиена и дезинфекция на ръцете;

Спазване на физическа дистанция и носене на маска при поява на симптоми;

Доброволна самоизолация у дома при заболяване.

Защо досегашните мерки се определят като неефективни?

До момента РЗИ следяха заболеваемостта и при достигане на критични нива предлагаха въвеждането на грипни ваканции, засилен филтър в детските градини, спиране на свижданията, плановите операции и консултациите при личните лекари.

Експертите обаче посочват няколко основни проблема на този модел:

Късно прилагане: Ограниченията обикновено се въвеждат след пика на епидемията, когато голяма част от децата вече са преболедували. Липса на реален ефект: При грипна ваканция учениците продължават да се събират на други места, което обезсмисля затварянето на училищата. Забавяне в здравеопазването: Спирането на детските и женските консултации води до изоставане във ваксинационния календар и други важни дейности при личните лекари.

В европейските държави масовото затваряне на учебни заведения при сезонни грипни вълни не се прилага, а основният акцент се поставя върху имунопрофилактиката.

Ваксинацията като основна защита

Според специалистите ваксинирането остава единствената сигурна мярка срещу вируса, особено за уязвимите групи като деца и възрастни хора, за които ваксините са осигурени безплатно по национални програми. Имунизационната кампания ще започне веднага след доставката на предвидените за страната дози.

Изключения и готовност за реакция

Централизирани противоепидемични мерки и национални грипни ваканции ще могат да се разпореждат от главния държавен здравен инспектор само при извънредни обстоятелства – например при поява на изключително тежък щам.

Междувременно РЗИ и болниците остават в готовност за реорганизация и разкриване на допълнителни легла при евентуална пандемична ситуация.

Към момента в Националната референтна лаборатория към НЦЗПБ все още не е изолиран грипен вирус от изследваните проби, като се регистрират предимно риновируси.