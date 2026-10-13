Министър-председателят Румен Радев се срещна с руския посланик Елеонора Митрофанова непосредствено след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Както по-рано министър-председателят анонсира, повод за неотложния разговор станаха новите удари с дронове по два кораба край българския бряг. Срещата между двамата продължи по-малко от час.

Според официалното съобщение, българският премиер е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но "няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия". Посланикът на Руската федерация в София е посочила, че "разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от МО на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море". Митрофанова не изключва и "логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна".

Съобщението на Министерски съвет за срещата.

Премиерът Румен Радев проведе среща днес в Министерския съвет с посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води, съобщиха от правителствената пресслужба.

По време на срещата министър-председателят подчерта, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия.

Посланик Митрофанова заяви от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море.

Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна.

Премиерът Радев подчерта, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно със съюзниците си от ЕС и НАТО за установяване на истината.

Макар и да не е страна във войната България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас.

По време на разговора премиерът Радев подчерта, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.