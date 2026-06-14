Петгодишно дете от врачанското село Баурене е пострадало при домашно насилие, съобщиха от институциите, цитирани от NOVA.

Сигналът е подаден на 13 юни от дежурен лекар в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана. При прегледа медиците установили видими следи от побой и телесна повреда по тялото на детето.

В хода на разследването е изяснено, че насилието е било упражнявано системно в периода от 15 май до 13 юни 2026 г. в софийското село Новачене.

Вследствие на побоя детето е получило множество хематоми и кръвонасядания по лицето, ръцете и краката.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие. Разследването е започнало с разпит на свидетел и се води под надзора на Районната прокуратура в Монтана.

Институциите продължават работа по изясняване на всички обстоятелства около случая.