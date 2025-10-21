Образователният министър Красимир Вълчев свиква извънредно съвещание с началниците на Регионалните управления на образованието (РУО) за сигурността в училищата. Ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции и за нуждата от тяхното засилване, както и за предприемане на допълнителни действия на училищно ниво.

"Във връзка с инцидента от днес в столично училище е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионалното управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая", информират от МОН.



По-рано днес след инцидент в столично училище ученик на 12-години е с прорезна рана. Сигналът за инцидента е получен малко след 10 часа.

Пострадалият ученик е откаран в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".