Бащата на 25-годишния Фахри Мустафа от руенското село Люляково, който тази нощ застреля майка си, сестра си и леля си, е издирен и вече разпитан . 48-годишният Селим Мустафа вече е разпитан, но бил в шок от случилото се и не можел да повярва, че синът му е извършил тройно убийство, съобщава 24 часа.



Ловната пушка, с която са застреляни жертвите, е незаконна, посочва изданието. Тепърва ще се установява с какъв калибър патрони са убити двете жени и момичето. Това ще стане ясно едва след аутопсията на телата, открити обгорели в къщата. Бащата Селим и 25-годишният Фахри са имали съдебна забрана да доближават семейството си заради системно домашно насилие. Това била причината баща и син да обитават мизерна постройка в единия край на селото. Както 24 часа писа по-рано днес, малко след 4 часа тази сутрин Фахри нахлул в родния дом с ловна пушка и застрелял майка си, леля си и 13-годишната си сестра. Той стрелял и по 7-гдишното си братче, но то успяло да се изплъзне и да отиде при съседи.



В Люляково в момента са топ криминалисти и прокурори от Бургас.