От 20 до 24 октомври 2025 г. Бургас се превръща в център на знания, иновации и партньорства в областта на синята икономика. С откриването на Международната синя академия стартираха и дейностите по Форума „Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“, реализирани по проект „Сини порти – Blue Gates“ (BSB 00189), финансиран по Interreg NEXT Black Sea Basin.



В проекта участват партньори от България, Турция, Румъния и Украйна, които ще работят за създаването на Син технологичен морски клъстер и хъб за развитие на иновации и устойчиви решения в Черноморския регион. Академията включва лекции, практически обучения и теренни посещения на ключови обекти като остров „Св. Анастасия“, Ченгене скеле, Института по океанология – Варна и Bering Yachts. Участниците ще обсъдят теми като морско замърсяване, кръгова икономика, аквакултури и биотехнологии. Заключителното събитие – Международният форум „Черно море 2030“, ще се проведе на 24 октомври в Международния конгресен център – Бургас (ICCB) и ще събере представители на институции, академични среди и бизнес от целия Черноморски регион. Събитието е безплатно, с предварителна регистрация тук: https://forms.gle/pZ5NyMtTi2Xopvxi9













