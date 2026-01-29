Певицата Кичка Бодурова отново се забърка в драма с родните си колеги. Този път атакува Димитър Ковачев-Фънки, а най-вероятно е разгневила и Тони Димитрова. В пост за "Евровизия", публикуван преди дни, Бодурова пише: "Много кандидати за представянето на България в Евровизия!? Това е чудесно! Дано тези, които са поканени да журират, са достатъчно компетентни." Това очевидно не се е харесало на някой от журиращите, като естрадната прима твърди, че разстроеният музикант дори е писал на неин фен. Ето какво обяснява тя: Пак ме вкараха в екшън филм…!? Написах последния си пост единствено с желанието да пожелая успех! Нито знаех артистите, нито журито (аз нямам БГ ТВ- прочетох само, че предстои концерт). А даже вече на един от моите фенове, който е писал под поста ми е поискано обяснение от един член на журито….. защо харесва поста ми? И ми пратиха скрийн шот. Аз имах предвид какво се случва обикновено у нас. Слагат в журито хора по симпатии. Спомням си например на фестивала в Бургас, когато представих песента “Помниш ли , море”, имаше в журито дама, която се била опитвала да бъде певица, поетеса, сценаристка … нещо такова и накрая… не разбрах точно каква е. Нито и запомних името. И тя не гласува за моята песен, която получи 89% от гласовете на публиката ( въпреки че се разбра, че двама от участниците имаха организирано гласуване). Друго недоразумения е Фънки- един непрокопсал музикант, нито песен е написал, нито разбира от пеене, неуважаващ себе си човек /имам предвид как изглежда от ядене и пиене със сигурност/ и да се чудиш- да се смееш ли на самочувствието му да съди,… или да плачеш. /Докъде я докарахме - Фънки да съди Лили Иванова?/ И той ме е журирал…