България не е страна в конфликта в Близкия изток и по никакъв начин не участва в действията на Израел и САЩ спрямо Иран, това потвърди премиерът Андрей Гюров по време на блицконтрола и въпрос от депутатите в парламента за това какво се случва с американските военни самолети на летище "Васил Левски".

„На територията на нашата страна и в нашето въздушно пространство не се предприемат никакви действия, които са свързани с тези акции на САЩ и Израел. Няма никаква промяна относно заявената нота за засилено предно присъствие на наши съюзници на наша територия и това не предполага взимане на решения в Народното събрание. Това, което мога аз да потвърдя, е, че съм изискал от министъра на отбраната да направи анализ дали тези самолети могат да бъдат преместени от гражданското летище, като им бъде осигурена необходимата логистична подкрепа“, посочи Гюров.

Той обясни, че още на 18 февруари самолетите са били разположени на летище "Васил Левски" - един ден преди встъпване на служебното правителство на работа.

Според депутатите от "Възраждане" тези самолети са за зареждане на военна техника, участваща в конфликта в Близкия изток. Народните представители изразиха огромно притеснение за това дали небето над България е защитено и има ли подсигуряване на достатъчна противъздушна отбрана.

Гюров отговори, че ясно се вижда как определени политически сили се опитват да създават паника сред българските граждани, за да я използват за политическа пропаганда.

"Служебното правителство няма да участва в такива действия. Нашата цел е да осигурим спокойствие и да предоставяме факти, които да не се ползват за внушения", допълни министър-председателят.

Гюров отговори на въпрос и на парламентарната група на ДПС-Ново начало за бедстващите български граждани в Близкия изток.

Той обясни, че за ОАЕ въздушното пространство вече е отворено и оттам могат да се извършват граждански полети. Дал е задача всички туроператори да организират извеждането на своите клиенти по най-бързия и възможен начин.