Обичайна гледка е километрична опашка преди ГКПП "Капитан Андреево". Пунктът е от ключова важност за търговията между Азия и Европа. Оттук минават границата средно по 2500 – 3000 камиона на денонощие.

Изглежда, че има сериозно раздвижване по темата за изграждане на нов граничен пункт между България и Турция - дубльор на ГКПП "Капитан Андреево - Капъкуле".

„Проектът на споразумение за откриването на нов митнически пункт северно от Капъкуле ни бе изпратен от българския парламент. И ние имаме готовност. Това е много важно за нашите доставки до Европа", обяви турският министър на търговията Йомер Болат на среща с Международната асоциация на превозвачите, цитиран от „Хаберлер“ и "Сега".

"Капитан Андреево - Капъкуле" е най-натовареният сухоземен пропускателен пункт в цяла Европа, а в световен мащаб отстъпва само на гиганта "Сан Исидро" между САЩ и Мексико. С годините той става все по-тесен за огромния търговски и транспортен трафик. Често на вход-изход се образуват километрични опашки, като колоните понякога надхвърлят 10 км.

"Откриването на нов коридор, нов канал, ще даде значителни възможности за увеличаване на търговския транспорт към Европа. Ще се намалят задръстванията и на Капъкуле, и на другия турско-български ГКПП „Хамзабейли“, и на „Ипсала“ на границата с Гърция", коментира министър Болат.

Логистичният сектор в турската икономика надхвърля 100 млрд. долара, а миналата година износът на логистични услуги на Турция е достигнал 42,4 млрд. долара, отбелязва „Хаберлер“.

В края на януари българското правителство одобри проект за изграждане на нов дублиращ пункт "Кап. Андреево - Капъкуле Север", предназначен преди всичко за облекчаване на товарния трафик.

Предстои сроковете за строителство да бъдат съгласувани с турската страна.

"Близнакът" е част от голям план за обновяване на граничната инфраструктура на стойност около 50 млн. евро, който включва и други проекти. Предвижда се на съществуващия пункт да бъдат изградени допълнителни трасета за хладилни камиони и стоки под фитосанитарен контрол. В момента камионите с бързоразвалящи се стоки (плодове, зеленчуци, месо) често попадат в общата опашка и "висят" дълги часове. С изграждането на изцяло нови трасета те ще се отделят от другите товарни МПС-та и чакат по-малко.

Планирано е и изграждане на нов ГКПП между сегашните "Капитан Андреево“ и „Лесово“. ГКПП „Малко Търново – Дерекьой“ пък е в процес на реконструкция и разширение. Той вече е оборудван с ново електронно оборудване за по-бърза обработка на преминаващите автомобили.