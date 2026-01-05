Бургаските художници Йордан Маринов, Йордан Петров и Йордан Ангелов ще отбележат Богоявление с обща изложба. Традицията ще бъде спазена за 27-ми път. И тази година тримата съименици ще празнуват своя празник, представяйки нови творби пред публиката.

Експозицията ще бъде открита на 6 януари от 13:30 ч. в изложбената зала на ул. „Александровска“ 22. Събитието се реализира с подкрепата на Община Бургас и Дружеството на бургаските художници.

Изложбата е утвърден акцент в културния календар на града и неизменно привлича почитатели на изобразителното изкуство.