Време е институциите да поемат своята отговорност!

Днес, всички служители – лекари, медицински сестри и специалисти по медицински грижи – в новопостроената високотехнологична МБАЛ „Сърце и Мозък Враца“ протестират срещу продължаващото, напълно неоснователно, бездействие на министъра на здравеопазването Катя Ивкова по отношение на издаването на разрешението за осъществяване на лечебна дейност.

Зад протеста стоят очакванията на хиляди пациенти, граждани и семейства от Враца и цяла Северозападна България – най-бедният регион в Обединена Европа, с остра необходимост от достъпна и модерна медицинска помощ. Още през 2022 г. и окончателно през 2024 г. Министерството на здравеопазването (МЗ) одобрява предварително проекта за разкриване на 200 болнични легла в новата съвременна болница. Инвестицията е мащабна и е реализирана в пълен обем далеч преди крайния срок през 2027 г. Лечебното заведение е напълно готово във всички отношения да отвори врати за пациентите след като абсолютно всички необходими документи са представени и приети от компетентните структури на МЗ, извършени са всички предвидени в закона оценки и редица допълнителни проверки и инспекции, някои инсинуирани за протакане и напълно ненужни, но всички без забележки. Подготвените, висококвалифицирани медицински екипи и създадената отлична организация за започване на лечебната дейност не могат повече да търпят бездействието на министър Ивкова, която въпреки всичко това продължава да не издава дължимото по закон разрешение! Вместо да ни посети, да се възхити от нашето впечатляващо решение и ни даде за пример как конституционното задължение на държавата – да осигури достъпно и адекватно здравеопазване – се изпълнява по най-съвременни стандарти и технологии, министър Ивкова не си изпълнява задължението да подпише окончателното разрешение и обикаля страната „да се запознава с проблеми“ – без да има решения.

Протестът ни е и призив за отговорност, законност и уважение към инвестициите и труда на нашия сплотен колектив за издигане на нашата квалификация и особено към данъкоплатците и задължително здравноосигурените лица и семейства, които закономерно имат дългогодишни очаквания за подобряване на живота и здравния статус на населението в целия регион. Институциите трябва да действат своевременно, прозрачно и в рамките на закона. А Вас какво Ви спира, министър Ивкова, да подпишете разрешението?

Премиерът Радев по друг повод зададе въпроса: „Формализъм или корупция?“ - Тук отдавна вече няма място за формализъм!

Нашето искане е ясно и категорично: моля, изпълнете своите законови и професионални задължения! Всяка болница не е само сграда и документи, а съдби, животоспасяване и мечти! Време е за действие, а не за бездействие!

От името на протестиращия колектив на МБАЛ „Сърце и Мозък Враца“