Топ водещи, вдъхновяващи гости, горещи теми – първият подкаст на открито край морския бряг в Бургас обещава да се превърне в звездата на сезона



Откровени разговори, лични истории и срещи с едни от най-познатите лица от телевизията, киното, музиката и социалните мрежи очакват бургаската публика на 16 август от 19.30 часа на Морска гара.



Събитието е част от десетдневната програма на BOOM SUMMER FEST, който ще продължи от 14 до 23 август.



Sea You Podcast обещава да бъде много повече от традиционно интервю. В центъра ще бъдат хората зад публичния образ – техните лични истории, професионални избори, успехи, трудности, съмнения и моменти, които обикновено остават извън светлините на прожекторите.



Първи на сцената ще излезе Асен Кукушев, актьор, певец и влогър, нашумял с активното си присъствие в социалните мрежи и YouTube. Публиката го познава и от участията му в телевизионни формати като „Кой да знае?“ ,„Аз обичам България“ и "Преди обед ". С характерното си чувство за хумор и директен стил Кукушев се превърна в едно от разпознаваемите лица на новото поколение български артисти и онлайн създатели. Той ще посрещне една от най-коменрираните светски двойки в България - Юлиан Костов и Мирела Илиева.

Юлиан Костов е сред най-успешните български актьори на международната сцена. След участието си в световния хит The White Lotus на HBO, той продължава да гради впечатляваща кариера, като влиза в историята като първия български актьор, участвал в постановка на Уест Енд и получил висока оценка от театралната критика за ролята си в петзвездна продукция на Националния театър на Великобритания.

Пред публиката в Бургас той ще разкаже за пътя към международното признание, приятелството с Мария Бакалова, работата по големи филмови продукции, предизвикателствата пред българските актьори в Холивуд и стремежа си да популяризира българската култура по света.

До него ще бъде половинката му, чаровната Мирела Илиева – актриса, танцьор, инфлуенсър и изпълнител. Тя развива успешна кариера както в България, така и в международни продукции. Има участия в сериалите The White Lotus и „Майките“, а паралелно с това е студент в НАТФИЗ, където усъвършенства актьорските си умения. Широката публика я познава и от телевизионните формати „Игри на волята“ и „Трейтърс“. С близо 400 хиляди последователи в социалните мрежи Мирела е едно от най-разпознаваемите млади лица в дигиталното пространство, а съвсем наскоро представи и новия си музикален сингъл „Твоето тяло“.



Втората среща обещава истински фурор от емоции, музика и вдъхновение.

На сцената ще се срещнат журналистът и телевизионен водещ Елизабет Методиева и популярният български пианист Евгени Генчев – музикант с международна кариера и участия на престижни сцени по света, победител в последния звезден сезон на Hell's Kutchen.

Харизматичната Елизабет Методиева започва професионалния си път още на 14 години, работи като радио водещ, журналист, редактор и телевизионен водещ. Методиева е позната и като лице на „На кафе“, както и като водещ на лайфстайл подкаста „Елизабетско“, в който разговаря с популярни личности за техните професионални и лични истории. Тя има опит и в представянето на големи културни и обществени събития в страната.

Евгени Генчев е артист с международна кариера и едно от разпознаваемите имена на съвременната българска музикална сцена. Възпитаник на Кралската музикална академия в Лондон, Генчев е концертирал на престижни сцени в Европа, Северна Америка, Азия и Австралия и е носител на отличия от множество национални и международни пианистични конкурси.

Публиката ще има възможност да се срещне не само с виртуозния музикант, но и с човека зад пианото.



Финалната, трета среща е запазена за истински звезден разговор. Тогава Стефан Попов – Чефо и Мария Силвестър Две силни и разпознаваеми лица на българските медии ще се срещнат на сцената на Sea You Podcast, за да говорят откровено, с чувство за хумор и много настроение.

Стефан Попов - Чефо е популярен създател на дигитално съдържание , с над 400 000 последователи Мария Силвестър – актриса, модел и телевизионен водещ, позната от „Бригада Нов дом“ и редица любими телевизионни и артистични проекти.

Успехът, смелите избори, професионалният път, предизвикателствата и истинският живот зад светлините на прожекторите ще бъдат в центъра на разговора.

Очаква ни финал с много емоции, усмивки, откровения и истории от първо лице.

Организаторите обещават среща, която със сигурност ще остави своя отпечатък на лято 2026.