„Булгаргаз“ предлага цена на природния газ за септември в размер на 41,31 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и публикувано на интернет страницата на регулатора.

Предлаганата цена е с 4,77 на сто по-висока спрямо утвърдената от КЕВР цена за август, която е в размер на 39,43 евро за мегаватчас.

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Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на "Булгаргаз", а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през септември на закрито заседание.

Цената на природния газ, определяна от КЕВР, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната.