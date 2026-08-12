Временно ще бъде забранено къпането на плаж „Изток“ в Свети Влас след резултати от изследване на морската вода, които показват отклонения от определените норми по някои показатели. Мярката е предприета от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Бургас като част от текущия контрол на качеството на морската вода, съобщи директорът на инспекцията д-р Георги Паздеров. По думите му, влизането във водата на плажа ще бъде ограничено от днес по обед.

Областният управител на Област Бургас Дико Диков обяви пред журналисти, че в РЗИ са постъпили сигнали за състоянието на морската вода в района, след което са извършени проверки и са взети проби. Първата проба е взета на 5 август, а при последвалото изследване са потвърдени стойности извън определените норми, посочи д-р Паздеров. Той е издал заповед за временно ограничаване на къпането в зоната на плаж „Изток“ днес, като вече е изпратена до останалите компетентни институции, За мярката са информирани кметът и концесионерът, който ще има ангажимент да постави необходимата сигнализация, включително информационни табели и флаг, указващи забраната за влизане във водата.

Плажът може да бъде посещаван, като ограничението се отнася единствено до къпането в морето, уточни Паздеров. Водата ще бъде изследвана отново, като плажът ще бъде отворен за къпане след получаването на две последователни проби, отговарящи на изискванията, взети през 48 часа. Областният управител на Бургас Дико Диков посочи, че институциите следят ситуацията и предприемат необходимите действия за установяване и отстраняване на причините за установените отклонения. По думите му проблемът е следствие на частна пречиствателна станция.

Диков отбеляза, че съоръжението е с капацитет, който според него не съответства на натоварването в района през активния туристически сезон. По думите му се предприемат действия за намиране на трайно решение на проблема, като целта е това да стане до края на настоящия сезон.