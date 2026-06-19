Софийският градски съд осъди бившата полицайка Симона Радева на 3 години и 6 месеца "лишаване от свобода" по делото за лично укривателство.

Наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален "общ режим".

Съдът прие, че Радева е действала умишлено и с намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев. Според съдебния състав тя е съзнавала общественоопасния характер на деянието и е предвиждала настъпването на общественоопасните последици.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.