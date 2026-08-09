Подкуп в размер на 100 евро е предложен на служители от Районно управление - Поморие за осуетяване на резултатите от стартирала проверка спрямо 26-годишен водач, управлявал около 09.00 ч. тази сутрин от Бургас в посока Поморие рисково лек автомобил "Мерцедес", с врачанска регистрация. Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като втората проба била положителна за употреба на кокаин.

В хода на проверката 26-годишният мъж предложил на полицейските служители две банкноти от по 50 евро, в резултат на което е задържан незабавно.

По случая са образувани две бързи производства - за шофиране след употреба на наркотични вещества и предлагане на подкуп на полицейски служители.