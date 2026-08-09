Украински гражданин, живеещ в София, е задържан от служители на ОДМВР - Бургас за убийство на негов сънародник, извършено около 03.00 ч. на тази нощ в частно жилище в к-с "Сън хаус" в местността в "Чолакова чешма" край с. Кошарица. Извършителят е задържан около Каблешково, докато се придвижвал с лекия си автомобил "Шкода Фобия", със софийска регистрация, в опит да напусне местопроизшествието.

Убийството е извършено след употреба на алкохол и скандал между двама украинци, пребивавали в жилището в к-с "Сън хаус". Третият им сънародник по време на деянието бил в тоалетна и при връщането си в помещението, където пиели, заварил безжизненото тяло на украинец със статут на бежанец с порезна рана в областта на гърлото. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на мъжа. Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ Бургас.

По първоначални данни смъртта на украинецът настъпила вследствие на обилна кръвозагуба от отворена рана в областта на гърлото. Извършени са множество процесуално-следствени действия, като огледи, разрити, изземване на записи от видеокамери и др. По случая е образувано досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас.