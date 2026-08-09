Силно задимяване и разрастващ се пожар блокираха движението по Подбалканския път София - Бургас в района на сливенското село Злати войвода. Това съобщиха от полицията.

Шест екипа на РДПБЗН-Сливен гасят пожар между селата Селиминово и Гавраилово. Сигналът е получен в 10:27 часа за запалени сухи треви и храсти в близост до път SLV 1112, в землището на село Селиминово.

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Пожарът бързо се е разрастнал поради силния вятър.

Поради задимяване на път I-6 е въведено временна организация на движението - на разклона за с. Гавраилово се отбиват водачите от Бургас, на разклона за с. Бинкос се отбиват водачите от София.



Към момента е възстановено движението в посока Бургас.



Временно е прекъсната контактната мрежа на жп линията в участъка между гарите Селиминово и Гавраилово, като се очаква скоро да бъде възстановена.



Към момента пожарът е локализиран. Пожарните екипи догадят отделни огнища. Няма опасност за населените места. Ако поради силния вятър отново се получи задимяване на път I-6, движението ще бъде пренасочено по отбелязаните обходни маршрути.