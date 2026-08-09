„Не е вярно, че всички, които са стигнали до Българското Черноморие, казват, че е скъпо. Това не е така. На Българското Черноморие има всякакви цени и това го повтаряме вече трети-четвърти месец. Както има таратор за 10 евро - на едно място в петзвезден хотел, в най-скъпото заведение в курортен град, в това заведение няма места вечер без резервация, а в най-скъпия хотел, в който се намира заведението, през юли и август не може да намерите стая“.

Това коментира Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията по БТВ.

„На тези клиенти, които ходят на това място, това не им пречи. Пет метра вляво има таратор за 3,50, за 2,50, има и за 4 евро. За всеки вкус. Можете да избирате къде да седнете. Това е така и в Италия, и в Гърция, и в Испания“, посочи той.

„От 4000 хиляди заведения по родното Черноморие има 50–60 касови бележки в интернет. Има сайтове, направени единствено за това — как еврото в България зле е повлияло. Тук сега имаме противници на еврото, които се опитват да внушат, че това е заради еврото. Изкарват се политически битки на терена на българския туризъм, когато няма нищо общо“, коментира Алибегов.

„Естествено, че е голям проблем. Основният проблем е, че цените в Гърция също се повишиха. Но темпът в България много често едва ли не е двойно по-висок. И най-вече за прости неща — кафе, вода“, посочи Димитър Попов, председател на Българската асоциация по устойчив туризъм.

„Дълги години посрещам туристи и скиори в Банско - 15 години карат, всяка година отсядат в един и същ хотел, и тази година казаха: „Айде, стига толкова, догодина - Австрия“. Защото не са само храненето, лифт картата, заведенията по пистите. В Италия е по-евтино. И в италиански ски курорт е по-евтино, отколкото да ядеш в ресторант в Банско. В Гърция също има увеличение. Но там увеличението е 10%. Гръцката салата беше 7–8 евро, сега е 10 евро. И тогава няма да ходим всяка вечер на таверна. На таверна ще ходим през вечер“, коментира той.

„Но тук този скок в цените - не само на морето, а и в София, няма начин да няма отражение“, смята Попов.

"В Гърция има две неща, които получаваш, а нашето море можеше да ги получи, но вече не ги получава. Това е предвидимост на най-важното качество, т.е. свободно паркомясто — къде си паркираш колата пред ресторанта - първото нещо. И второто нещо — плажът. Тези 8 квадратни метра няма ли да ги искам в хотелската база? Нямаме ги. Като почнем да си мерим свободната плажна ивица и паркоместата с Гърция, тогава ще кажем да гледаме кръчмите и колко струва тараторът", посочи той.

По думите на Алибегов сезонът е същият като миналата година, като на места има и слаб ръст.