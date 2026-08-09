Кола избухна в пламъци и блокира за кратко движението по магистрала Хемус.

Произшествието е станало около 11-12-и км, в района на село Яна, в посока София, където в аварийната лента гори автомобил.

Временно бе ограничено движението при км 11 на автомагистрала (АМ) „Хемус" в посока София поради горящия автомобил. Шофьорите изчакваха на място, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

Малко по-късно от АПИ заявиха, че движението е възстановено в едната лента при км 11 на АМ „Хемус“. Активната лента остава затворена, като движението се извършва в изпреварващата.

Андрей Деновски

По първоначална информация няма пострадали, съобщиха от МВР.