Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за развитие на българската военна индустрия. По думите му в момента страната не използва потенциала си, а такъв съществува. Коментарът му от Търговище е по повод инцидента с дрона, за който беше съобщено вчера.

Борисов припомни, че от ГЕРБ са поставили въпроси откъде е дошъл дронът и какъв е. Според него обществото трябва да бъде успокоено с подробности по случая.

Той отбеляза, че в България има заводи за производство на дронове и антидрон системи. Още през април миналата година Борисов заяви, че страната е идеолно място за инвестиции в сектора, а капацитетът на българската отбранителна индистрия е от стратегическо значение.

На фона на войните в Украйна и Близкия изток лидерът на ГЕРБ призова за сплотена политическа класа. „Трябва да имаме служби, отбрана, които да не ходят по фирмени фланелки, а да всяват респект с появата си“, каза още Борисов.