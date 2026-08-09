Срещата ще води дългогодишният журналист и един от най-разпознаваемите светски хроникьори в ефира Елизабет Методиева
Един от най-популярните и харизматични реалити звезди– пианистът, композитор, победител в звездния сезон на Hell's Kitchen, познат на милиони зрители и като втория „Ерген“, Евгени Генчев ще бъде специален гост в първия подкаст на открито в Бургас - SEA YOU PODCAST. Нестандартният формат ще заплени публиката с откровени разговори, забавни предизвикателства и много изненади на 16 август на Морска гара Бургас.
Световнопризнатият музикант е възпитаник на престижната Кралска музикална академия в Лондон и има зад гърба си концерти на едни от най-големите сцени в Европа, Азия, Северна Америка и Близкия изток. Освен с виртуозните си изпълнения на пиано, той впечатлява и като композитор, аранжор и артист, който не спира да търси нови творчески предизвикателства.
След огромния зрителски интерес към участието му в телевизионния формат „Ергенът“, Евгени Генчев се превърна в едно от най-разпознаваемите лица в България. През 2026 г. той спечели и звездния сезон на Hell's Kitchen, доказвайки, че талантът му далеч не се ограничава само до музиката. Победата му вдъхнови създаването на новия му авторски проект „Кухнята на музиката“, в който преплита кулинарията и изкуството, а паралелно с това продължава да представя музикалния спектакъл „Валсът на розите“,
в който си партнира с един от най-обичаните български актьори – Мариус Куркински.
В Бургас публиката ще има възможност да види една различна страна на Евгени Генчев – не само като музикант, но и като човек, който не се страхува да говори откровено за успехите, трудните избори, любовта, телевизионната популярност и цената на славата. Очаква се разговорът да разкрие любопитни истории от сцената, телевизионните формати и личния живот на Евгений .
Със своята харизма, талант и искреност Евгени Генчев е сред най-следваните и най-коментирани публични личности у нас, а участието му обещава да се превърне в един от акцентите на първото издание на SEA YOU PODCAST – първия подкаст на открито в БургасБърз достъп до вашите билети
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