72 часа арест наложи Окръжната прокуратура в Бургас на 21-годишния Максим Г., обвинен за смъртта 18-годишна украинска гражданка, загинала при тежко пътнотранспортно произшествие в Несебър. Според магистратите, задържаният действал в условият на непредпазвилост.



Припомняме, че инцидентът стана на 15 юни на улица в града, а според разследващите, обвиняемият управлявал лек автомобил, като е нарушил правилата за движение по пътищата. В резултат - загубил контрол над превозното средство и е блъснал младата жена.



Жертвата се придвижвала по тротоара, извън границите на платното за движение, когато върху нея връхлетяла колата. След удара тя е получила тежки травми, несъвместими с живота, и е починала.



Причината за катастрофата, сочат първоначалните данни, е движение с превишена скорост над разрешената за населено място. Разследването по случая продължава.



Предстои Окръжна прокуратура - Бургас да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“ спрямо обвиняемия, уточниха от пресслужбата на държавното обвинение.